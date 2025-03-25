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Путешественники составили список самых переоценённых достопримечательностей Европы

Путешественники составили список самых переоценённых достопримечательностей Европы
Фонтан Треви
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Многие туристы остаются не в восторге от посещения этих локаций. Сервис Radical Storage составил рейтинг самых переоценённых достопримечательностей Европы. В списке есть неожиданные места.

Первое место в рейтинге заняла усадьба Alton Towers в Великобритании. По мнению путешественников, цены на билеты слишком завышены, а состояние зданий и уровень обслуживания при этом остаются на нуле. Второе место досталось купальням Будапешта. Многие туристы утверждают, что они переполнены людьми и теряют весь свой смысл, когда туда приходят толпы народа.

Третья позиция у аквапарка Siam Park на Тенерифе. Путешественникам не нравится состояние горок, инфраструктура, а также количество посетителей. На четвёртой строчке — фуд-корт Time Out Market в Лиссабоне, а на пятой — известнейший фонтан Треви в Риме.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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