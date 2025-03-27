У 39-летнего мужчины сгнили зубы из-за пристрастия к энергетикам

Вредная привычка ударила не только по здоровью, но и по кошельку пациента. Николас Мадфорд из Великобритании более 20 лет был большим любителем энергетиков. Каждую неделю он выпивал в среднем 21 банку напитка.

В результате пристрастие к сладким энергетикам, а также отсутствие тщательной гигиены полости рта привели к тому, что Николас лишился улыбки. Он забил тревогу лишь тогда, когда прямо по дороге на работу почувствовал, что один из зубов выпал. Перепуганный мужчина отправился в Турцию, чтобы обратиться за помощью к местным врачам.

Стоматологи обнаружили, что зубы Мадфорда буквально гниют и крошатся от любого механического воздействия. Пациенту установили сразу 10 имплантов. На остальные зубы Николасу надели виниры. За лечение мужчина отдал почти миллион рублей.

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