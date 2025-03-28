Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Новая таблетка может продлить жизнь вашим питомцам

Новая таблетка может продлить жизнь вашим питомцам
Новая таблетка может продлить жизнь вашим питомцам
Аудио-версия:
Комментарии

Американская биотехнологическая компания Loyal разработала препарат LOY-001, который, как ожидается, сможет продлить жизнь крупным собакам. Исследования показывают, что крупные породы живут в среднем от 7 до 10 лет, в то время как мелкие породы могут дожить до 14-16 лет.

Компания недавно получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США на проведение клинических испытаний препарата. Лекарство, которое имитирует преимущества голодания для обмена веществ, улучшает метаболизм у животных и замедляет процессы старения.

Основательница Loyal Селин Халиуа уверена, что препарат не только продлит жизнь собак, но и улучшит её качество. Испытания на 1000 животных уже идут, и если они будут успешными, то лекарство может стать доступным уже в следующем году.

Эксперты также надеются, что успешные результаты на собаках откроют путь к разработке аналогичных препаратов для людей.

Читайте также:
Это 10 самых красивых собак по версии науки
Истории
Это 10 самых красивых собак по версии науки

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android