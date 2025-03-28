Новая таблетка может продлить жизнь вашим питомцам

Американская биотехнологическая компания Loyal разработала препарат LOY-001, который, как ожидается, сможет продлить жизнь крупным собакам. Исследования показывают, что крупные породы живут в среднем от 7 до 10 лет, в то время как мелкие породы могут дожить до 14-16 лет.

Компания недавно получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США на проведение клинических испытаний препарата. Лекарство, которое имитирует преимущества голодания для обмена веществ, улучшает метаболизм у животных и замедляет процессы старения.

Основательница Loyal Селин Халиуа уверена, что препарат не только продлит жизнь собак, но и улучшит её качество. Испытания на 1000 животных уже идут, и если они будут успешными, то лекарство может стать доступным уже в следующем году.

Эксперты также надеются, что успешные результаты на собаках откроют путь к разработке аналогичных препаратов для людей.

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