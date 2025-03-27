Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Названы главные антитренды 2025 года

Названы главные антитренды 2025 года
Главные антитренды 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

В игру вступают новые тенденции. 2025 год обещает стать временем больших перемен в мире моды. Так, сразу несколько любимых многими фасонов и цветов уходят в прошлое. Модные эксперты издания The Symbol рассказали, что в первую очередь стоит отказаться от неона в гардеробе, особенно это касается розового цвета.

Во-вторых, антитрендом 2025 года являются брюки карго и в принципе любые другие широкие штаны, вдохновлённые эстетикой нулевых. Туда же идут короткие топы и заниженная талия. Кроме того, многие модные дома в принципе отказываются от спортивных и мешковатых вещей в новых коллекциях.

Несмотря на это в «минусе» оказалась романтичная эстетика. Рюши, милые принты и кукольные наряды выходят из моды. Им на замену приходит элегантность, лёгкость и лаконичность.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ирину Шейк прозвали Чубаккой из-за странного наряда
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android