Лучшее время для приёма витамина С для укрепления иммунной системы, по мнению науки

Диетолог Джонатан Пертелл утверждает, что оптимальное время для приёма витамина С — несколько раз в день во время еды. Разделение дневной нормы на небольшие порции помогает организму лучше усваивать этот важный элемент.

Важно учитывать общее состояние здоровья: приём витамина С с пищей может оказаться предпочтительнее для людей, склонных к изжоге или имеющим заболевания ЖКТ. Однако научные данные указывают, что принципиальной разницы между приёмом натощак или во время еды нет.

Витамин С доступен в разных формах: капсулы, жевательные таблетки, жидкость и порошок. Важно обращать внимание на содержание витамина в каждой дозировке, чтобы избежать превышения рекомендованной нормы.

Отдельно стоит отметить, что витамин С обладает антиоксидантными свойствами, защищающими клетки от свободных радикалов, и положительно влияет на качество сна. Его приём перед сном может помочь справиться с нарушениями сна, такими как синдром беспокойных ног.

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