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Аномальное тепло на юге России: Вильфанд предупредил о майской погоде в апреле

Аномальное тепло на юге России: Вильфанд предупредил о майской погоде в апреле
Вильфанд предупредил о майской погоде в апреле
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о необычно тёплой погоде, которая установится на юге европейской части страны. По данным синоптика, температура в регионе уже к концу недели достигнет значений, характерных для мая, превысив климатическую норму на шесть градусов, пишет ТАСС.

В Краснодарском крае, Крыму и Адыгее дневные показатели к пятнице-воскресенью составят +20…+25 градусов, а на самом юге региона будет до +27 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +10…+12 градусов. Осадков не прогнозируется, а атмосферное давление останется высоким.

Роман Вильфанд отметил, что смягчающую роль играет море, которое ещё не успело прогреться, но уже сглаживает температурные колебания. В прибрежных городах, таких как Симферополь и Ялта, днём ожидается +15…+20 градусов, а ночью — около +10 градусов.

Такая комфортная погода продлится до конца апреля, подчеркнул метеоролог.

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