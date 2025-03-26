Рэперша Lizzo продемонстрировала ошеломительный результат похудения

Артистка сбросила 45 кг. Рэперша Lizzo много лет была сторонницей бодипозитива, однако в итоге пришла к тому, что лишний вес сильно усложняет её жизнь и ухудшает самочувствие. Рэперша взялась за себя и уже добилась достойных результатов.

Рэперша Lizzo Фото: Из личного архива Lizzo

Теперь Lizzo всё чаще делится с поклонниками достижениями в похудении. Она опубликовала свежий снимок, на котором продемонстрировала свою новую фигуру. Для кадра рэперша позировала в домашнем образе.

Поклонники артистки признались, что теперь с трудом узнают в этой постройневшей девушке свою любимицу. Они похвалили звезду за упорство и поблагодарили за заряд мотивации: «Молодец! Очень достойный результат», «Я восхищена», «Это и есть пример здорового бодипозитива и заботы о себе».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Сальма Хайек поделилась своим секретом стройности