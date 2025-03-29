Манная каша может быть опасна для людей с этими особенностями организма

Эта крупа может навредить людям с определёнными заболеваниями. Гастроэнтеролог Анастасия Тимошенко рассказала, в каких случаях манная каша способна принести не пользу, а только вред. По словам эксперта, в первую очередь её стоит избегать людям с чувствительностью к глютену, сахарным диабетом и ожирением.

В связи с высоким содержанием быстрых углеводов манка может провоцировать резкий скачок инсулина, что не рекомендовано для пациентов с метаболическими нарушениями, в частности с ожирением и сахарным диабетом. Манная крупа противопоказана для пациентов с целиакией или нецелиакийной чувствительностью к глютену. В данном случае даже минимальное поступление в организм белка глютена, содержащегося в манной крупе, может вызвать значимое нарушение процессов переваривания, — объяснила врач.

При этом Тимошенко подчеркнула, что манка — богатый источник витаминов, минералов и других полезных микроэлементов, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при отсутствии перечисленных заболеваний.

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