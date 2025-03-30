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Фитнес-тренер объяснил, почему некоторые люди не могут похудеть, соблюдая дефицит калорий

Фитнес-тренер объяснил, почему некоторые люди не худеют, несмотря на дефицит калорий
Люди не могут похудеть, соблюдая дефицит калорий
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Эксперт раскрыл секреты эффективного похудения. Фитнес-тренер Леон Болмер объяснил, почему некоторые люди не могут сбросить вес, несмотря на дефицит калорий.

Специалист рекомендует употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой, и добавлять белок в пищу, чтобы чувствовать себя сытым и оставаться в пределах нужного диапазона калорий. Он также советует ограничить добавленный сахар и избегать сладких напитков, которые могут добавлять лишние калории без пищевой ценности.

Кроме того, тренер предостерегает от чрезмерного ограничения калорий, которое может замедлить метаболизм и вызвать сильное чувство голода. Безопасной целью, по его мнению, является потеря 0,5-1 кг в неделю, что требует создания ежедневного дефицита около 500 калорий.

Леон Болмер обращает внимание и на индивидуальные особенности каждого человека, подчёркивая, что потребность в калориях варьируется в зависимости от возраста, веса, роста, обмена веществ и уровня активности. Он призывает разрабатывать индивидуальный план, а не копировать чужие стратегии.

Важнейшим элементом в процессе похудения, по словам тренера, является терпение. Быстрые решения редко приводят к длительным результатам.

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