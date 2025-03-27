Нейробиолог назвала неожиданный фактор, который может быть причиной недостатка энергии

Чужие эмоции могут лишать вас энергии. Как утверждает нейробиолог Венди Сузуки, профессор Нью-Йоркского университета, недостаток энергии может быть связан с феноменом эмоционального заражения. Это явление подразумевает бессознательное поглощение негативных эмоций окружающих, что ведёт к чувству опустошённости.

Венди Сузуки пояснил, что механизм эмоционального заражения обусловлен работой зеркальных нейронов, которые заставляют нас отражать эмоции других людей. В результате, даже находясь в хорошем настроении, можно внезапно ощутить тревогу или напряжение, заимствованные у кого-то из окружения.

Чтобы защититься от негативного влияния, Сузуки предложила метод «наблюдать, а не впитывать»: осознанно отделять собственные эмоции от внешних воздействий.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.