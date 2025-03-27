Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Нейробиолог назвала неожиданный фактор, который может быть причиной недостатка энергии

Нейробиолог назвала неожиданный фактор, который может быть причиной недостатка энергии
Чужие эмоции могут лишать вас энергии
Аудио-версия:
Комментарии

Чужие эмоции могут лишать вас энергии. Как утверждает нейробиолог Венди Сузуки, профессор Нью-Йоркского университета, недостаток энергии может быть связан с феноменом эмоционального заражения. Это явление подразумевает бессознательное поглощение негативных эмоций окружающих, что ведёт к чувству опустошённости.

Венди Сузуки пояснил, что механизм эмоционального заражения обусловлен работой зеркальных нейронов, которые заставляют нас отражать эмоции других людей. В результате, даже находясь в хорошем настроении, можно внезапно ощутить тревогу или напряжение, заимствованные у кого-то из окружения.

Чтобы защититься от негативного влияния, Сузуки предложила метод «наблюдать, а не впитывать»: осознанно отделять собственные эмоции от внешних воздействий.

Читайте также:
Усталость, боль и синяки свидетельствуют о нехватке одного важного витамина

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android