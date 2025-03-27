Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Ченнинг Татум поразил публику невероятными трансформациями ради ролей

Ченнинг Татум поразил публику невероятными трансформациями ради ролей
Ченнинг Татум
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр часто набирает вес и сбрасывает килограммы для работы. Ченнинг Татум удивил Сеть своими преображениями ради кино. Он опубликовал кадры, на которых запечатлён в разном весе. По словам артиста, ему требуется всего несколько месяцев, чтобы изменить форму.

Ченнинг Татум

Ченнинг Татум

Фото: Из личного архива Ченнинга Татума

Первое фото сделано сегодня, вес 93 кг. Второе — для фильма «Жозефина», там я вешу 106 кг. Третье — 78 кг для фильма «Кровельщик», — написал Ченнинг в личном блоге.

Татум рассказал, что вынужден регулярно сидеть на диете или же есть в несколько раз больше привычного ради запросов режиссёров. Он подчеркнул, что с лёгкостью меняет параметры благодаря генетике.

Я так благодарен своей генетике. А также шеф-повару/диетологу/ведьме. Благодарен своему тренеру. Без вас, ребята, я бы не смог так быстро терять вес. Когда смотрю на эти фото, поражаюсь, на что способны человеческое тело и воля, — сказал актёр.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Рэперша Lizzo продемонстрировала ошеломительный результат похудения
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android