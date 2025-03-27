Ченнинг Татум поразил публику невероятными трансформациями ради ролей

Актёр часто набирает вес и сбрасывает килограммы для работы. Ченнинг Татум удивил Сеть своими преображениями ради кино. Он опубликовал кадры, на которых запечатлён в разном весе. По словам артиста, ему требуется всего несколько месяцев, чтобы изменить форму.

Ченнинг Татум Фото: Из личного архива Ченнинга Татума

Первое фото сделано сегодня, вес 93 кг. Второе — для фильма «Жозефина», там я вешу 106 кг. Третье — 78 кг для фильма «Кровельщик», — написал Ченнинг в личном блоге.

Татум рассказал, что вынужден регулярно сидеть на диете или же есть в несколько раз больше привычного ради запросов режиссёров. Он подчеркнул, что с лёгкостью меняет параметры благодаря генетике.

Я так благодарен своей генетике. А также шеф-повару/диетологу/ведьме. Благодарен своему тренеру. Без вас, ребята, я бы не смог так быстро терять вес. Когда смотрю на эти фото, поражаюсь, на что способны человеческое тело и воля, — сказал актёр.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Рэперша Lizzo продемонстрировала ошеломительный результат похудения