Эксперты предупредили о самой частой, но опасной ошибке при употреблении пищи

Запах и внешний вид не гарантируют безопасность продукта. Об этом предупредило Агентство по стандартам пищевых продуктов (FSA) Великобритании.

Многие люди используют метод обоняния, полагаясь на запах и внешний вид пищи, чтобы определить её пригодность для употребления. Однако специалисты уверяют, что этот способ ненадёжен, ведь продукты могут сохранять привлекательный аромат и вид даже после истечения срока годности.

Исследование, проведённое по заказу FSA, показало, что многие люди применяют «тест на запах» для оценки качества молока и йогуртов, а также рыбы. Однако такая практика не гарантирует безопасность, поскольку опасные бактерии, вызывающие пищевые отравления, невозможно обнаружить ни на вид, ни на запах.

Читайте также: Врач назвала распространённую ошибку при нанесении дезодоранта

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.