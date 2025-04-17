Эксперты предупредили о самой частой, но опасной ошибке при употреблении пищи

Запах и внешний вид не гарантируют безопасность продукта. Об этом предупредило Агентство по стандартам пищевых продуктов (FSA) Великобритании.
Многие люди используют метод обоняния, полагаясь на запах и внешний вид пищи, чтобы определить её пригодность для употребления. Однако специалисты уверяют, что этот способ ненадёжен, ведь продукты могут сохранять привлекательный аромат и вид даже после истечения срока годности.
Исследование, проведённое по заказу FSA, показало, что многие люди применяют «тест на запах» для оценки качества молока и йогуртов, а также рыбы. Однако такая практика не гарантирует безопасность, поскольку опасные бактерии, вызывающие пищевые отравления, невозможно обнаружить ни на вид, ни на запах.
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