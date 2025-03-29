Путешественница назвала главные минусы Дубая

Город роскоши и высоток придётся по душе далеко не всем. Путешественница Светлана, автор блога «Тут вам не там», поделилась главными разочарованиями во время поездки в Дубай. В первую очередь она обратила внимание на «старый город», атмосфера которого далека от привычных представлений о том, каким должен быть исторический центр.

Никакой связи с чем-то историческим я здесь не почувствовала. Всё какой-то новодел, и от этого неинтересно, — рассказала Светлана.

Во-вторых, негативное впечатление на туристку произвели местные базары. По мнению путешественницы, дубайским рынкам ещё очень далеко до колорита Марокко или Турции.

Нет ощущения, что товары производят здесь. Торговцы на рынке не жители Дубая. Всё какое-то не такое, — объяснила она.

Кроме того, путешественницу смутило большое количество туристов на улицах города. Блогерша отметила, что встретить местных в Дубае практически невозможно, поэтому понаблюдать за буднями коренных жителей не получится.

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