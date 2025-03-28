Раскрыты простые правила для дачников, которые помогут сохранить здоровье

Любая работа должна быть в меру. Терапевт Ольга Чиркова поделилась рекомендациями, которые помогут сохранить здоровье садоводам и огородникам. По словам эксперта, любые дачные дела должны начинаться с лёгкой разминки.

В процессе работ крайне важно делать перерывы. Лучше всего отдыхать каждый час, а также чередовать задачи, чтобы не перегружать конкретную группу мышц.

Не работайте на пике жары и солнечной активности — сделайте обеденный перерыв с послеобеденным отдыхом. Избегайте резких движений и работы в неудобной позе, — сказала Чиркова.

Кроме того, терапевт посоветовала подобрать удобную одежду и обувь для садовых работ, а также качественные инструменты, которые облегчат нагрузку. Завершать дела на огороде стоит упражнениями на растяжку.

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