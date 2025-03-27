Деми Мур произвела фурор образом с ультракороткими кожаными шортами

Актриса восхитила поклонников стройностью. Деми Мур 62 года, однако она давно решила для себя, что возраст — лишь цифра в паспорте. Звезда «Субстанции» может похвастаться идеальной фигурой, которую поддерживает правильным питанием и спортом.

Деми Мур Фото: Из личного архива Деми Мур

Результатами упорной работы над собой Мур хвастается в социальных сетях. В этот раз она произвела фурор кадром, для которого позировала в ультракоротких кожаных шортах. Деми опубликовала фото с площадки для новой съёмки. Актриса позировала в тотал блэк луке.

«Она умеет стареть?», «Кажется, она забрала с собой ампулу субстанции со съёмок», «Идеальные ноги», «Мечтаю выглядеть так после 60», — пишут поклонники Мур под снимком.

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