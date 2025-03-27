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Деми Мур произвела фурор образом с ультракороткими кожаными шортами

Деми Мур произвела фурор образом с ультракороткими кожаными шортами
Деми Мур
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Актриса восхитила поклонников стройностью. Деми Мур 62 года, однако она давно решила для себя, что возраст — лишь цифра в паспорте. Звезда «Субстанции» может похвастаться идеальной фигурой, которую поддерживает правильным питанием и спортом.

Деми Мур

Деми Мур

Фото: Из личного архива Деми Мур

Результатами упорной работы над собой Мур хвастается в социальных сетях. В этот раз она произвела фурор кадром, для которого позировала в ультракоротких кожаных шортах. Деми опубликовала фото с площадки для новой съёмки. Актриса позировала в тотал блэк луке.

«Она умеет стареть?», «Кажется, она забрала с собой ампулу субстанции со съёмок», «Идеальные ноги», «Мечтаю выглядеть так после 60», — пишут поклонники Мур под снимком.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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