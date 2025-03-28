Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эксперты составили рейтинг самых полезных хлопьев для завтрака

Эксперты составили рейтинг самых полезных хлопьев для завтрака
Рейтинг самых полезных хлопьев для завтрака
Аудио-версия:
Комментарии

Британский фонд сердца (BHF) составил рейтинг популярных хлопьев для завтрака, оценив их по питательности и влиянию на здоровье. Эксперты обратили внимание на скрытый сахар и другие добавки, которые могут свести на нет полезные свойства злаков.

Первое место заняли мюсли без добавления сахара, состоящие из цельных зёрен, орехов и сухофруктов. Дополнительные ингредиенты в хлопьях обеспечивают естественную сладость и являются источником питательных веществ.

Цельнозерновые хлопья, такие как измельчённая пшеница, также получили высокую оценку. Между тем эксперты призывают избегать вариантов с дополнительными ингредиентами вроде шоколада или глазури.

Хлопья из отрубей, богатые клетчаткой, тоже полезны, но иногда содержат большое количество сахара и соли. Альтернатива — мюсли с добавлением сахара, которые всё ещё сохраняют питательную ценность, но уступают классическому варианту.

Кукурузные хлопья получили средние оценки: они малопитательны, но их можно улучшить, добавив свежие фрукты или йогурт. Сахарные варианты хлопьев и шоколадная гранола заняли последние места в рейтинге из-за высокого содержания сахара и жира.

Читайте также:
Польза для сердца и нервной системы: 4 необычных блюда с орехами от бренд-шефа
Польза для сердца и нервной системы: 4 необычных блюда с орехами от бренд-шефа

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android