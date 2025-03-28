Эксперты составили рейтинг самых полезных хлопьев для завтрака

Британский фонд сердца (BHF) составил рейтинг популярных хлопьев для завтрака, оценив их по питательности и влиянию на здоровье. Эксперты обратили внимание на скрытый сахар и другие добавки, которые могут свести на нет полезные свойства злаков.

Первое место заняли мюсли без добавления сахара, состоящие из цельных зёрен, орехов и сухофруктов. Дополнительные ингредиенты в хлопьях обеспечивают естественную сладость и являются источником питательных веществ.

Цельнозерновые хлопья, такие как измельчённая пшеница, также получили высокую оценку. Между тем эксперты призывают избегать вариантов с дополнительными ингредиентами вроде шоколада или глазури.

Хлопья из отрубей, богатые клетчаткой, тоже полезны, но иногда содержат большое количество сахара и соли. Альтернатива — мюсли с добавлением сахара, которые всё ещё сохраняют питательную ценность, но уступают классическому варианту.

Кукурузные хлопья получили средние оценки: они малопитательны, но их можно улучшить, добавив свежие фрукты или йогурт. Сахарные варианты хлопьев и шоколадная гранола заняли последние места в рейтинге из-за высокого содержания сахара и жира.

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