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В Египте затонул батискаф с россиянами. Есть погибшие

В Египте затонул батискаф с россиянами. Есть погибшие
В Египте затонул батискаф с россиянами
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На борту находились 45 наших соотечественников, в том числе дети. Трагедия произошла у берегов Хургады в Египте. Там затонул экскурсионный батискаф с россиянами на борту. Сообщается минимум о четырёх погибших и девятерых получивших ранения гражданах РФ.

Инцидент случился сегодня утром, 27 марта, на расстоянии километра от берега. Под водой шла регулярная экскурсия. Россияне, находившиеся на борту батискафа, приехали в Египет по путёвкам.

По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется, — сообщили в Генконсульстве РФ.

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