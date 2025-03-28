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Ева Лонгория показала роскошную фигуру в бикини

Ева Лонгория показала роскошную фигуру в бикини
Ева Лонгория
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Актриса живёт свою лучшую жизнь. Ева Лонгория поделилась в социальных солнечными кадрами, которые сделала во время отдыха. 50-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» позировала перед камерой в трендовом леопардовом бикини.

Ева Лонгория

Ева Лонгория

Фото: Из личного архива Евы Лонгории

Лонгория рассказывала, что держит себя в тонусе благодаря многолетним полезным привычкам. Так, например, актриса просыпается на рассвете и сразу идёт медитировать, а после готовит полезный завтрак и обязательно принимает витамины. О секретах красоты Евы мы писали здесь.

Весной 2024 года Лонгория вместе с семьёй перебралась в Испанию. По словам актрисы, таким образом она и её супруг захотели оградить своего маленького сына от лишнего внимания в Голливуде.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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