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Диетолог назвала лучшее время для обеда

Диетолог назвала лучшее время для обеда
Диетолог назвала лучшее время для обеда
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Современные реалии заставляют нас подстраивать режим питания под быстрый ритм жизни, но диетологи уверены, что соблюдение регулярного графика приёмов пищи помогает избежать нежелательных перекусов.

Диетолог Лена Бакович отмечает, что лучшее время для обеда индивидуально и зависит от личных привычек, но лучше всего есть каждые четыре-пять часов. Например, если человек завтракает в 8 утра, то обед лучше планировать на промежуток между 12 и 13 часами, чтобы избежать переедания и последующих перекусов.

Лена Бакович подчёркивает, что слишком ранний обед может усилить чувство голода в течение дня, в то время как поздний обед способен привести к пропуску ужина и ночным перекусам.

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