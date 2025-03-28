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В Таиланде произошло мощное землетрясение. Есть пострадавшие

В Таиланде произошло мощное землетрясение. Есть пострадавшие
В Таиланде произошло землетрясение
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В столице страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Бангкоке произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Сообщается об одном погибшем местном жителе, а также минимум о 50 пострадавших. Несколько десятков человек могут быть под обломками зданий.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал, что на данный момент в Таиланде находятся по меньшей мере 1,5 тысячи россиян. Людей эвакуируют из высотных зданий. От наших соотечественников пока не поступало сигналов о помощи.

Авиарегулятор государства после землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полёты. При этом аэропорт Бангкока продолжает работу в обычном режиме.

Несколькими часами ранее землетрясение также произошло в Мьянме. Там из-за подземных толчков обрушился автомобильный мост длиной более километра, а также частично разрушен исторический дворец Мандалай.

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