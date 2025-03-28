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Россиянка рассказала, почему на самом деле затонул туристический батискаф в Египте

Россиянка рассказала, почему на самом деле затонул туристический батискаф в Египте
Почему на самом деле затонул батискаф
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Женщине чудом удалось спастись. Российская туристка, которая должна была отправиться на экскурсию на злополучном батискафе в Хургаде, рассказала, почему на самом деле произошла трагедия. По словам путешественницы, аппарат начал погружаться под воду, когда люк ещё не был закрыт, а посадка людей продолжалась.

Она не тонула, она просто начала погружаться в воду, когда люди не вошли в саму субмарину и не были задраены люки. То есть вся трагедия случилась из-за ошибки одного человека, — поделилась путешественница.

Россиянка подчеркнула, что большего количества жертв удалось избежать только из-за того, что далеко не все пассажиры успели войти внутрь и остались стоять на пристани.

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