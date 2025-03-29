Ирина Шейк показала, как выглядела в детстве

У многих наших соотечественников есть подобные кадры. Это сейчас Ирина Шейк — супермодель, а когда-то она была простой девочкой из российской глубинки. Манекенщица не забывает об истоках и изредка делится с публикой своими детскими воспоминаниями.

Ирина Шейк Фото: Из личного архива Ирины Шейк

В этот раз Шейк показала, как выглядела, когда была совсем крохой. Ирина опубликовала снимок, для которого позировала, сидя на фоне легендарного советского ковра на стене.

Пользователи Сети сразу же угадали в чертах малышки будущую звезду мировых подиумов. «Вот что называется хорошая генетика», «Ире надо показывать это фото каждый раз, когда ей говорят про филлеры», «По взгляду сразу понятно, что этой девчушке было уготовано большое будущее», — написали подписчики Ирины под публикацией.

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