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Кардиолог назвал продукты, которые нужно включить в рацион метеозависимым людям

Кардиолог назвал продукты, которые нужно включить в рацион метеозависимым людям
Эти продукты надо включить в рацион метеозависимым
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Справиться с метеозависимостью можно с помощью корректировки рациона. Об этом заявил кардиолог Артём Кервелис.

Специалист рекомендует при сильной метеозависимости включить в меню продукты, богатые калием и магнием. Это бананы, баклажаны, картофель, капуста, шпинат, фасоль и орехи. Также важно придерживаться сбалансированного рациона.

Артём Кервелис предложил рецепт овощного рагу с фасолью и орехами, которое может стать идеальным ужином для метеозависимых людей. Для приготовления блюда понадобятся фасоль, баклажан, капуста, морковь, лук, миндаль или грецкие орехи, оливковое масло, чеснок, томатный сок и специи. Блюдо готовится путём обжарки ингредиентов и последующего тушения с добавлением специй. Перед подачей рагу следует украсить измельчёнными орехами.

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