Шоу «Титаны», 2-й сезон, 10-я серия: во сколько начинается, что ждёт участников

В прошлом выпуске из борьбы выбыли пятеро атлетов. В воскресенье, 30 марта, ТНТ покажет девятую серию шоу «Титаны». Искусственный интеллект подготовил для участников проекта новое испытание — оно обещает быть ещё сложнее и серьёзнее.

Напомним, в восьмом выпуске спортсмены делились на команды и на время тянули многотонный автокран. Слабейшая сборная отправилась на испытание на вылет. Атлеты разделились на группы по три человека. Задачей было как можно быстрее забраться вверх по лестнице с помощью труб. По результатам испытания проект покинули Дмитрий Яшанькин, Екатерина Лаптева, Евгений Саудия, Егор Погодин и Дмитрий Кудряшов.

Новый выпуск шоу выйдет в 20:50 мск. Посмотреть эфир можно будет на сайте телеканала или на Rutube-канале «Титаны».

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