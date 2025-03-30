Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Психолог назвал неожиданные слова, которые следует произносить с пробуждением

Психолог назвал неожиданные слова, которые следует произносить с пробуждением
Эти слова помогут бороться с прокрастинацией
Аудио-версия:
Комментарии

Эти пять слов помогут бороться с прокрастинацией и повысят продуктивность в течение дня. Эффективным методом поделился психолог Говард Смит.

Эксперт рекомендует использовать «Правило действий 5-4-3-2-1»: сразу после пробуждения посчитать в обратном порядке от пяти до одного и приступить к выполнению небольшой, но значимой задачи.

Эта техника прерывает циклы прокрастинации, активирует центры принятия решений в мозге и создаёт импульс для дальнейших действий. Говард Смит подчёркивает, что регулярное применение этого метода помогает преодолеть барьер между мыслями и действиями, что особенно важно для тех, кто склонен откладывать дела на потом.

Использование правила 5-4-3-2-1 не ограничивается утренними ритуалами — его можно применять в любой момент, когда возникает соблазн отложить важные задачи.

Читайте также:
Сомнолог назвал точную температуру, которую следует поддерживать в спальне ночью

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android