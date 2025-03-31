Кто выбыл в 10-м выпуске шоу «Титаны 2»: результаты испытаний

Из борьбы выбыли 10 атлетов. В начале серии Полина Волчек покинула проект ради участия в международных соревнованиях. Её место занял Дмитрий Яшанькин. В новом выпуске второго сезона шоу «Титаны» участники должны были сделать по 10 подходов в 10 приседов с весом, равным половине их собственного веса, и неограниченное количество подходов по 10 приседов с весом, эквивалентным их собственному весу.

Спортсмены, показавшие худший результат, отправились на испытание на вылет. Из задачей было как можно дольше удерживать вес на вытянутых руках.

По итогам задания проект покинули: Роберт Фахретдинов, Кевин Акуабу, Дмитрий Демчук, Константин Митин, Александр Третьяков, Искандаргаджи Талканов, Александр Миронов, Софья Александрова, Александр Лепихов, Евгений Кузнецов.

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