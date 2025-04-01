После аномального тепла в Москве ожидается резкое похолодание до 0 градусов

Погода изменится уже в ближайшие дни. Прогноз на неделю в Москве уточнили специалисты Гидрометцентра России.

Во вторник температура воздуха днём составит +10…+12 градусов, а в среду будет +8…+10 градусов. В ночные часы синоптики обещают +2…+5 градусов. 1 и 2 апреля в столице России ожидаются дожди.

Остальная половина недели будет без осадков, однако температура пойдёт на спад. В четверг и пятницу, 3 и 4 апреля, дневные температуры будут варьироваться от +6 до +12 градусов. Уже в субботу столбики термометров резко понизятся до 0…+5 градусов днём, а ночью будет -4…+1 градус.

В ночь на воскресенье, 6 апреля, в Москве похолодает до -5…0 градусов. Днём метеорологи обещают +2…+7 градусов.

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