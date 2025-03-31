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Россиянки назвали главную черту, которая выделяет успешных мужчин

Россиянки назвали главную черту, которая выделяет успешных мужчин
Россиянки назвали черту успешных мужчин
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Наши соотечественницы уверены, что внешний вид может многое сказать о человеке. Исследование аналитиков сервиса «Авито.Услуги» показало, какие черты, по мнению женщин, выделяют успешных мужчин.

Согласно опросу, более половины россиянок (56%) в возрасте от 21 до 55 лет уверены, что об успехе мужчины может говорить аккуратная стрижка, а также отсутствие небрежной щетины или бороды. При этом 22% респонденток отметили, что чаще всего такие требования к имиджу актуальны для мужчин, работающих в офисе.

Кроме того, бо́льшая часть участниц опроса (71%) отметила, что постоянно сталкивается с давлением общества в вопросах внешнего вида. Так, 21% женщин считает себя зависимым от мнения окружающих, у мужчин этот показатель составляет 17%.

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