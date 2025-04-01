В Москве пройдут чемпионат России по фитнес-аэробике и фестиваль «Я выбираю спорт!»

С 3 по 10 апреля на столичной волейбольной арене «Динамо» состоится чемпионат и первенство страны по фитнес-аэробике. Одновременно с ним пройдёт Московский фестиваль физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт!». Мероприятия организовывает Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) при поддержке Департамента спорта города Москвы.

На чемпионат и первенство России по фитнес-аэробике 4-9 апреля приедут сильнейшие команды со всей страны — признанные лидеры и дебютанты всероссийских состязаний. Соревнования пройдут по пяти аккредитованным дисциплинам: аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа.

Впервые на чемпионате будет работать новый судейский комитет ФФАР. Главным тренером станет Татьяна Валеева. В рамках чемпионата также пройдут мастер-классы для спортсменов, семинары для тренеров и судей, а также авторский мастер-класс самого титулованного танцора и педагога Аргентины Факундо Веры Рамиреса.

Московский фестиваль физической культуры, спорта и фитнеса «Я выбираю спорт!» состоится в период с 5 по 7 апреля. На нём выступят команды в разных возрастных категориях. Фестиваль демонстрирует новые дисциплины фитнес-аэробики, которым только предстоит официальная аккредитация: это силовая и танцевальная аэробика, фитнес-лайт, хип-хоп в дуэте и хип-хоп-баттл. Для профессионалов предусмотрен призовой фонд.

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