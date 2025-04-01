Оценено влияние землетрясения на туристические регионы Таиланда

28 марта в стране произошло мощное землетрясение. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили состояние популярных среди путешественников регионов Таиланда после ЧП. В пресс-службе ведомства сообщили, что Пхукет и другие любимые нашими соотечественниками локации не пострадали от подземных толчков.

Популярные туристические регионы — Пхукет, Кхао Лак, Краби, Самуй — и другие южные курорты не пострадали, туристическая инфраструктура функционирует в обычном режиме, — говорится в сообщении РСТ.

Кроме того, уточняется, что путешественники, приехавшие в Таиланд по путёвкам от операторов, не пострадали во время землетрясения и находятся в безопасности. Аннуляции ранее купленных туров не отмечаются.

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