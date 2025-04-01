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Россиян призвали снова носить маски из-за коварного вируса

Россиян призвали снова носить маски из-за коварного вируса
Россиян призвали носить маски
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Защитить организм легко. Вирусолог Виктор Зуев предупредил, что вирусы-возбудители опасной инфекции всегда могут быть рядом, поэтому важно оперативно предупреждать заражение.

Сейчас надо делать всё то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным, — объяснил врач.

Кроме того, эксперт призвал отказаться в ближайшее время от прогулок, а также посещения мест с большим скоплением людей.

Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости. Третье: стараться избегать больших скоплений людей, потому что вирус передаётся от человека к человеку самым эффективным образом — воздушно-капельным путём. Также надо усилить все те методы санитарной гигиены, о которых нас учили, начиная со школьной скамьи, — подчеркнул Зуев.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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