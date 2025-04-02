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Первая противозачаточная таблетка для мужчин проходит испытания на людях

Первая противозачаточная таблетка для мужчин проходит испытания на людях
Первая противозачаточная таблетка для мужчин
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Наступает переломный момент в контрацепции. Разрабатывается первая в мире безгормональная противозачаточная таблетка для мужчин под названием YCT-529. Препарат уже прошёл успешные испытания на животных и теперь переходит к клиническим испытаниям на людях.

Таблетки разработаны учёными из Фармацевтического колледжа Университета Миннесоты совместно с Колумбийским университетом и компанией YourChoice Therapeutics. В отличие от существующих методов, таких как презервативы и вазэктомия, YCT-529 блокирует выработку спермы, сохраняя при этом полную обратимость процесса.

Доклинические исследования показали, что препарат вызывает временное бесплодие у мышей и приматов. При этом фертильность восстанавливается после прекращения приёма. Никаких серьёзных побочных эффектов обнаружено не было, сообщается в статье, опубликованной в журнале Communications Medicine.

Профессор Фармацевтического колледжа Гунда Георг отметил, что новый препарат поможет уравнять ответственность за планирование семьи и даст мужчинам больше свободы выбора.

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