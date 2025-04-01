В Таиланде взорвался прогулочный катер с российскими туристами на борту

В стране произошёл жуткий инцидент с участием наших соотечественников. Сегодня, 1 апреля, у побережья острова Майтон в Таиланде взорвался и загорелся катер. На борту туристического судна находились граждане России и Казахстана.

По данным источников, во время ЧП большинство людей плавали рядом с катером. Это и спасло их от трагедии. Чудом удалось избежать жертв. При этом шесть человек получили травмы. Капитана, механика, а также нескольких туристов с ожогами и ранами от осколков увезли в местные медучреждения.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Судно удалось быстро потушить. Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Предварительно, причиной взрыва стал отказ двигателя.

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