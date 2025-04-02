В Госдуме допустили повышение пенсионного возраста до 70 лет

Это связано с возможным смещением границы возраста молодёжи до 40 лет. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин не исключил повышение пенсионного возраста до 70 лет и выше. По мнению политика, это вполне логичное следствие инициативы Миндзрава России.

Я боюсь, что когда закончится повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин, то именно новации господина Мурашко станут основанием для того, чтобы ещё больше повысить пенсионный возраст, чтобы продолжить достижения и оставлять людей работать и в 70 лет и, может быть, в более старшем возрасте, — подчеркнул депутат.

При этом Делягин отметил, что для 40-летних россиян действительно характерен инфантилизм, поэтому предложение о смещении верхней границы возраста молодёжи может быть оправдано.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.