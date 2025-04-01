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Хозяин 30-летней кошки раскрыл секреты продолжительной жизни питомицы

Хозяин 30-летней кошки раскрыл секреты продолжительной жизни питомицы
Секреты долголетия 30-летней кошки Милли
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Долгожительница купается в любви и заботе. Лесли Гринхаф из Великобритании — хозяин самой пожилой кошки. Его любимице Милли уже 30 лет. Мужчина раскрыл секрет долгой жизни своей питомицы. По словам Лесли, в первую очередь на долголетие усатой повлияла любовь, которой её окружили хозяева.

Обязательная ежедневная процедура кошки — объятия на диване. Во-вторых, не последнюю роль играет режим Милли. Животное встаёт в полдень, питается креветками, курицей, тунцом и лососем, пьёт специальную минеральную воду, а также регулярно получает угощения.

Гринхаф подчеркнул, что кошка есть кошка, поэтому Милли много времени проводит в саду, обожает играть и много спит. По молодости усатая часто ввязывалась в драки и показывала непростой характер сородичам.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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