Хью Джекман кардинально сменил имидж и удивил поклонников

Актёр решился на перемены ради новой роли. Уже в этом году на экраны выйдет фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. Он поделился в социальных сетях видео, сделанным в гримёрке перед началом съёмок в Ирландии.

Хью Джекман Фото: Из личного архива Хью Джекмана

На опубликованных кадрах гримёры укладывают новую стрижку Джекмана. Кроме того, для роли актёр отрастил шикарные усы, из-за которых многие поклонники его не узнали.

В актёрском составе и всей съёмочной группе «Смерти Робин Гуда» есть истинная глубина, товарищество и дух. Спасибо за этот невероятный опыт! Это большая честь для меня. Спасибо, Ирландия! У твоей красоты нет границ, — написал артист в личном блоге.

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