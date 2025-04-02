Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Хью Джекман кардинально сменил имидж и удивил поклонников

Хью Джекман кардинально сменил имидж и удивил поклонников
Хью Джекман
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр решился на перемены ради новой роли. Уже в этом году на экраны выйдет фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом в главной роли. Он поделился в социальных сетях видео, сделанным в гримёрке перед началом съёмок в Ирландии.

Хью Джекман

Хью Джекман

Фото: Из личного архива Хью Джекмана

На опубликованных кадрах гримёры укладывают новую стрижку Джекмана. Кроме того, для роли актёр отрастил шикарные усы, из-за которых многие поклонники его не узнали.

В актёрском составе и всей съёмочной группе «Смерти Робин Гуда» есть истинная глубина, товарищество и дух. Спасибо за этот невероятный опыт! Это большая честь для меня. Спасибо, Ирландия! У твоей красоты нет границ, — написал артист в личном блоге.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Ирина Шейк показала, как выглядела в детстве
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android