Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в апреле на двоих

Список локаций отличается разнообразием. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, где можно относительно бюджетно отдохнуть в апреле вдвоём. По словам экспертов, весной наши соотечественники могут отправиться на 10 ночей сразу в несколько пляжных локаций.

Первые три места в топе стран, где можно отдохнуть 10 ночей в апреле не дороже 150 тыс. руб. на двоих с вылетом из Москвы и с минимальным питанием, занимают ОАЭ, Китай (Хайнань) и Таиланд. Замыкают рейтинг стран с бюджетом до 150 тыс. руб. в апреле — Гоа и Катар, — говорится в материале АТОР.

В сегменте на уровень выше оказались Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины, Куба. За путешествие туда придётся отдать не меньше 160 тыс. руб.

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