Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в апреле на двоих

Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в апреле на двоих
Бюджетные направления для отдыха в апреле
Аудио-версия:
Комментарии

Список локаций отличается разнообразием. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, где можно относительно бюджетно отдохнуть в апреле вдвоём. По словам экспертов, весной наши соотечественники могут отправиться на 10 ночей сразу в несколько пляжных локаций.

Первые три места в топе стран, где можно отдохнуть 10 ночей в апреле не дороже 150 тыс. руб. на двоих с вылетом из Москвы и с минимальным питанием, занимают ОАЭ, Китай (Хайнань) и Таиланд. Замыкают рейтинг стран с бюджетом до 150 тыс. руб. в апреле — Гоа и Катар, — говорится в материале АТОР.

В сегменте на уровень выше оказались Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия, Филиппины, Куба. За путешествие туда придётся отдать не меньше 160 тыс. руб.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Российская путешественница назвала пять странных блюд, которые подают в ресторанах Египта
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android