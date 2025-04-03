Названы лучшие способы защитить себя и питомцев от клещей

Опасные паразиты уже скоро начнут активничать. Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рассказала, как обезопасить себя и питомца от клещей. По словам эксперта, главное, что может сделать хозяин — это вовремя позаботиться о прививках для любимца. Это один из самых эффективных способов защиты от укусов паразитов.

Питомца можно защищать с помощью специальных средств, выпускаемых в разных формах. Это могут быть капли, которые наносятся раз в два-три месяца, спреи для обработки перед каждой прогулкой или репеллентные ошейники. При выборе и сочетании нескольких средств важно внимательно изучать инструкцию и соблюдать рекомендации по их применению, — объяснила Онуфриенко.

Что же касается людей, то в этом случае наиболее оптимальным подходом будет использование специальных отпугивающих аэрозолей. Важно помнить, что их можно наносить только на одежду, избегая попадания на открытые участки кожи.

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