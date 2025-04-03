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Названы лучшие способы защитить себя и питомцев от клещей

Названы лучшие способы защитить себя и питомцев от клещей
Как защитить себя и собаку от клещей?
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Опасные паразиты уже скоро начнут активничать. Доктор ветеринарных наук Марианна Онуфриенко рассказала, как обезопасить себя и питомца от клещей. По словам эксперта, главное, что может сделать хозяин — это вовремя позаботиться о прививках для любимца. Это один из самых эффективных способов защиты от укусов паразитов.

Питомца можно защищать с помощью специальных средств, выпускаемых в разных формах. Это могут быть капли, которые наносятся раз в два-три месяца, спреи для обработки перед каждой прогулкой или репеллентные ошейники. При выборе и сочетании нескольких средств важно внимательно изучать инструкцию и соблюдать рекомендации по их применению, — объяснила Онуфриенко.

Что же касается людей, то в этом случае наиболее оптимальным подходом будет использование специальных отпугивающих аэрозолей. Важно помнить, что их можно наносить только на одежду, избегая попадания на открытые участки кожи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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