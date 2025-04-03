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Пассажирка попыталась открыть дверь самолёта прямо над Индийским океаном3

Пассажирка попыталась открыть дверь самолёта прямо над Индийским океаном
Пассажирка попыталась открыть дверь самолёта
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Женщина поставила под угрозу жизни более 200 человек. Инцидент произошёл во время рейса авиакомпании Jetstar. Воздушное судно держало курс с острова Бали в австралийский Мельбурн. По данным источников, одна из пассажирок прямо в разгар полёта захотела выйти. В этот момент борт находился над Индийским океаном.

Путешественница подняла ручку двери в задней части лайнера. Сигнал о попытке разгерметизации тут же поступил экипажу. Нарушительницу вернули на её место, а командир развернул воздушное судно в аэропорт вылета.

Подобного рода поведение недопустимо на наших рейсах ни при каких обстоятельствах, — прокомментировали представители авиакомпании, передавшие пассажирку полиции.

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