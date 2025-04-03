Пассажирка попыталась открыть дверь самолёта прямо над Индийским океаном

Женщина поставила под угрозу жизни более 200 человек. Инцидент произошёл во время рейса авиакомпании Jetstar. Воздушное судно держало курс с острова Бали в австралийский Мельбурн. По данным источников, одна из пассажирок прямо в разгар полёта захотела выйти. В этот момент борт находился над Индийским океаном.

Путешественница подняла ручку двери в задней части лайнера. Сигнал о попытке разгерметизации тут же поступил экипажу. Нарушительницу вернули на её место, а командир развернул воздушное судно в аэропорт вылета.

Подобного рода поведение недопустимо на наших рейсах ни при каких обстоятельствах, — прокомментировали представители авиакомпании, передавшие пассажирку полиции.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: В Таиланде взорвался прогулочный катер с российскими туристами на борту