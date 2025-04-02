Классная компания, новые победы и заряд позитива: в Москве пройдёт забег «Апрель»

В столице стартует долгожданный сезон шоссейных забегов от Бегового сообщества. Уже в это воскресенье, 6 апреля, при поддержке Правительства Москвы и Департамента спорта города Москвы на территории Олимпийского комплекса «Лужники» в 12-й раз состоится забег «Апрель».

В этом году регистрация на участие закрылась досрочно. Всего за несколько дней все доступные слоты были заняты. На старт планируют выйти около 7 тыс. бегунов. Половина из них участвуют в забеге впервые.

Здесь каждый может почувствовать себя частью большого сообщества и погрузиться в атмосферу беговой культуры. Это отличная возможность попробовать свои силы на небольшой дистанции и вдохновиться на новые достижения. Мы счастливы видеть, что с каждым годом к нам присоединяется всё больше новичков. Это значит, что сообщество людей, влюблённых в бег, растёт, и это действительно здорово!» — рассказал директор забега «Апрель» и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Забег откроют участники III этапа Студенческого кубка БС сезона-2024/2025. По итогам двух предыдущих этапов лидирует МГУ им. М. В. Ломоносова. Основной старт участников «Апреля» состоится в 10:00 мск. Победителями забега станут три мужчины и три женщины в абсолютном первенстве. Их ждут кубки, подарки от партнёров и денежные вознаграждения, а всех финишёров — традиционные памятные значки.

А ещё в это воскресенье стартует совместный проект Бегового сообщества и благотворительного фонда развития инклюзии в спорте «Больше, чем можешь». С 2016 года организация помогает людям с инвалидностью жить активной жизнью и становиться спортсменами-любителями.

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