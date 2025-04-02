Абоненты «МегаФона» теперь могут управлять своими номерами на «Госуслугах»

Клиентам «МегаФона» теперь доступна не только функция проверки всех действующих номеров, зарегистрированных на них на «Госуслугах», но и блокировки непосредственно на портале, если номер больше не используется.

Информация о количестве зарегистрированных на пользователя сим-карт необходима для контроля за общим числом договоров по оказанию услуг связи. С 1 апреля в России введён лимит в 20 мобильных номеров для гражданина РФ. Если у абонента более 20 сим-карт, ему будет отказано в заключении нового договора.

«МегаФон» заблаговременно реализовал проверку количества сим-карт в онлайн-режиме. В салонах оператора такая процедура для граждан РФ была запущена ещё 27 марта.

Проверка номеров через «Госуслуги» позволит абонентам иметь полную информацию о закреплённых за ними сим-картах и в случае превышения допустимого лимита отказаться от ненужных номеров. Это необходимо сделать до 1 ноября 2025 года. Для иностранных граждан аналогичная норма действует с 1 января. Их лимит составляет 10 сим-карт, а от номеров сверх нормы нужно отказаться до 1 июля текущего года.

«Внедрение изменений потребовало большой подготовительной работы со стороны «МегаФона». Во-первых, необходимо было провести комплексную интеграцию наших ресурсов с государственными информационными системами, перестроить внутренние процессы и процессы взаимодействия с нашими клиентами. Во-вторых, мы заблаговременно начали процесс информирования своих клиентов обо всех нововведениях и необходимости актуализации их данных. Оба направления были запущены ещё в прошлом году, что позволило нам обеспечить бесшовный переход к работе по новым правилам и, что ещё важнее, предоставить нашим клиентам повышенный уровень защиты и клиентского сервиса», — говорит директор департамента по развитию компании «МегаФон» Игорь Глебов.