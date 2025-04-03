В России предложили ввести налог для бездетных холостяков

Автор инициативы уверен, что проблему низкой рождаемости нужно решать радикально. Бывший депутат Госдумы Виктор Таранин во время выступления на Московском экономическом форуме — 2025 предложил ввести налог на бездетность для холостяков.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент в России живёт порядка 30 миллионов неженатых и бездетных мужчин. Таранин заявил, что они должны платить 20% от своей зарплаты в качестве налога. Такой шаг должен вдохновить мужчин на создание семьи и рождение детей.

А то потом пустоцвет получится. Нет семьи. Будущего нет. И фамилия ваша забудется, и род, — отметил экс-парламентарий.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: В Госдуме допустили повышение пенсионного возраста до 70 лет