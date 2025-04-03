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В России предложили ввести налог для бездетных холостяков

В России предложили ввести налог для бездетных холостяков
В России захотели ввести налог на бездетность
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Автор инициативы уверен, что проблему низкой рождаемости нужно решать радикально. Бывший депутат Госдумы Виктор Таранин во время выступления на Московском экономическом форуме — 2025 предложил ввести налог на бездетность для холостяков.

Чиновник подчеркнул, что на данный момент в России живёт порядка 30 миллионов неженатых и бездетных мужчин. Таранин заявил, что они должны платить 20% от своей зарплаты в качестве налога. Такой шаг должен вдохновить мужчин на создание семьи и рождение детей.

А то потом пустоцвет получится. Нет семьи. Будущего нет. И фамилия ваша забудется, и род, — отметил экс-парламентарий.

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