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Госдума запретила продавцам навязывать дополнительные платные услуги

Госдума запретила продавцам навязывать дополнительные платные услуги
Продавцам запретят навязывать платные допуслуги
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Нововведение вступает в силу 1 сентября 2025 года. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который запрещает навязывать потребителям любые дополнительные товары, работы и услуги.

Важно защитить людей от излишних трат, а также пресечь попытки манипулирования и принуждения к совершению ненужных и невыгодных покупок. А продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов необходимо помнить, что навязывание дополнительных товаров, работ и услуг является нарушением закона, — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На основании закона продавцам запрещается автоматически проставлять отметки о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров и услуг. Например, при покупке авиабилетов «галочки» не будут стоять на пунктах о платном СМС-оповещении, страховке и других необязательных опциях.

Потребитель при этом будет вправе отказаться от траты денег на навязанные ему товары и услуги. А в случае, если они уже оплачены, покупатель может выдвинуть требование возврата средств. Продавец обязан удовлетворить его в течение трёх дней после получения.

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