Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Эмили Ратаковски неудачно сменила имидж и стала мемом в Сети

Эмили Ратаковски неудачно сменила имидж и стала мемом в Сети
Эмили Ратаковски
Аудио-версия:
Комментарии

Модель сделала трендовую стрижку. Эмили Ратаковски опубликовала в своих соцсетях кадры, для которых позировала с новой причёской. Манекенщица решилась отстричь чёлку. Результат Ратаковски, мягко говоря, не порадовал.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Фото: Из личного архива Эмили Ратаковски

Я потеряю работу. Для тех, кто не в курсе, моя чёлка начинается от затылка. По сути это маллет (стрижка, при которой волосы спереди и по бокам короче, чем сзади). Укладка скрывает плохую стрижку, — пожаловалась Эмили.

Переживающая из-за причёски модель тут же стала мемом в Сети. Поклонники одновременно сочувствуют Ратаковски, но в то же время подшучивают над ней из-за нового имиджа: «Примерно так я выглядела после того, как в 5 лет попыталась сделать себе чёлку», «Надеюсь, её стилист больше никогда не возьмёт в руки ножницы», «Она такая милая, когда переживает из-за этой нелепой чёлки».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В Сети обсуждают новое фото 87-летнего Адриано Челентано
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android