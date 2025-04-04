Эмили Ратаковски неудачно сменила имидж и стала мемом в Сети

Модель сделала трендовую стрижку. Эмили Ратаковски опубликовала в своих соцсетях кадры, для которых позировала с новой причёской. Манекенщица решилась отстричь чёлку. Результат Ратаковски, мягко говоря, не порадовал.

Эмили Ратаковски Фото: Из личного архива Эмили Ратаковски

Я потеряю работу. Для тех, кто не в курсе, моя чёлка начинается от затылка. По сути это маллет (стрижка, при которой волосы спереди и по бокам короче, чем сзади). Укладка скрывает плохую стрижку, — пожаловалась Эмили.

Переживающая из-за причёски модель тут же стала мемом в Сети. Поклонники одновременно сочувствуют Ратаковски, но в то же время подшучивают над ней из-за нового имиджа: «Примерно так я выглядела после того, как в 5 лет попыталась сделать себе чёлку», «Надеюсь, её стилист больше никогда не возьмёт в руки ножницы», «Она такая милая, когда переживает из-за этой нелепой чёлки».

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