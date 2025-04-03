Москвичей предупредили о внезапном снеге более 10 см в эти выходные

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о резких изменениях погоды в столице в ближайшее время. По её словам, уже в воскресенье, 6 апреля, на Москву обрушится снегопад, а северо-восточный ветер принесёт существенное похолодание.

Согласно прогнозам синоптика, в период с 6 по 8 апреля в городе может выпасть более 10 см снега. Температура воздуха будет «слабо положительной», что затруднит таяние снега.

Синоптическая ситуация будет похожа на апрель 1998 года, когда снежный покров восстановился 12 апреля и продержался до 20-го числа. И высота снежного покрова в Москве достигала 28 см!

Автомобилистам, которые уже перешли на летние шины, рекомендуется учитывать возможные сложности на дорогах.

Читайте также: Названы самые бюджетные пляжные направления для отдыха в апреле на двоих

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.