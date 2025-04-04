Россиянам хотят разрешить перерабатывать в два раза больше

Проект может вступить в силу уже 1 сентября 2025 года. Минэкономразвития и Минтруда подготовили поправки в Трудовой кодекс, которые позволят россиянам работать сверхурочно в два раза больше. На текущий момент норма переработок составляет 120 часов в год.

Авторы инициативы также предлагают отменить ограничения на сверхурочные смены в течение двух дней подряд. При этом продолжительность одной переработки не должна быть больше 4 часов в день. Таким образом предполагается избежать потребности в создании почти 50 тысяч рабочих мест.

Для работников вредных производств, государственных и муниципальных учреждений, которые трудятся по совместительству больше, чем на четверть ставки, нормы останутся без изменений.

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