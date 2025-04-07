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Тренер дал пять 5 советов, которые помогут сбросить 10 кг перед летним отдыхом

Тренер дал пять советов, которые помогут сбросить 10 кг перед летним отдыхом
5 советов помогут сбросить 10 кг
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Хотите обрести фигуру мечты перед летним отдыхом, но не готовы прибегать к жёстким диетам и изнурительным тренировкам? Тренер по питанию и фитнесу Саймон Матис раскрыл пять простых стратегий, которые помогут вам сбросить 10 кг без особых жертв.

Отложите завтрак на вечер. По словам эксперта, многие ошибочно полагают, что завтрак — самый важный приём пищи. Однако пропуск завтрака поможет стабилизировать уровень сахара в крови и ускорить сжигание жира, считает Саймон Матис.

Правильный выбор продуктов. Обратите внимание не только на количество, но и на качество еды. Например, картофель менее калориен, чем рис, а томатный соус полезнее песто.

Больше воды — меньше калорий. Вода не только поддерживает форму, но и ускоряет метаболизм. Всего пол-литра воды увеличивает расход калорий на 30%, предотвращая переедание.

Тренажёрный зал необязателен. Небольшие изменения в образе жизни, такие как пешие прогулки, подъём по лестнице и короткие разминки после еды, способны сжигать дополнительные калории без изнуряющих тренировок.

Реализуемые цели. Ставьте достижимые цели, которые легко интегрировать в повседневную жизнь. Только реалистичные изменения позволят сохранить достигнутый результат надолго.

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