Чемпионат России по триатлону соберёт сильнейших спортсменов в Сириусе

Профессиональные спортсмены выйдут на старт чемпионата России, который пройдёт на федеральной территории Сириус. В ходе соревнований будут разыграны четыре комплекта наград — в индивидуальной гонке и в эстафете. Спортсмены будут бороться за звание лучших на дуатлонной дистанции, состоящей из трёх этапов: 5 км бег, 20 км велогонка, 2,5 км бег, а эстафета будет состоять из 1 км бега, 5 км велогонки и ещё 1 км бега.

За звание чемпиона России будут бороться сильнейшие спортсмены страны. Среди мужчин выступят Григорий Антипов — пятикратный победитель последних чемпионатов России на стандартной дистанции. Причём это пять побед подряд. Посоревноваться с ним в дуатлоне в родных краях попробует спортсмен из Краснодарского края Дмитрий Карпеев — один из сильнейших юниоров страны. В гонке будут участвовать Денис Колобродов и Георгий Клименко: чемпион и серебряный призёр в дисциплине дуатлон-спринт-2024. Триатлет и победитель первенства России среди молодёжи до 23 лет по лёгкой атлетике на дистанции 3000 метров Роман Минеев и чемпион России 2024-го на средней дистанции в триатлоне Илья Прасолов.

У женщин на дистанции развернётся настоящая битва между чемпионкой России — 2024 в триатлоне на спринтерской дистанции Дианой Исаковой, которая сейчас занимает девятое место в рейтинге Мировой серии триатлона, и МСМК Валентиной Рясовой, чемпионкой Европы U23 2021 года. Статуса и опыта добавит старт Александры Разарёновой — участницы трёх Олимпиад. Здесь же впервые попробует свои силы представительница «Олимпийского резерва» Федерации триатлона России Яна Ченская.

В рамках соревнований состоится и любительская гонка ЛИГИ ТРИАТЛОНА, в которой примут участие все желающие: на старт выйдут более 100 триатлетов-любителей. В гонке ЛИГИ ТРИАТЛОНА примут участие более 150 маленьких спортсменов.

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