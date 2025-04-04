Инсайдер рассказал, как Дэвид Бекхэм отпразднует своё 50-летие

День рождения футболиста лишь через месяц, однако он уже начал отмечать. 2 мая Дэвиду Бекхэму исполнится 50 лет. Спортсмен заранее организовал несколько вечеринок в честь этого события. Инсайдеры рассказали, как Бекхэм празднует юбилей.

По словам источников, близких к Дэвиду, каждое мероприятие длится до поздней ночи. Гостям предлагают попробовать блюда от шефа, а также эксклюзивные коктейли, которые наливают безлимитно. А вот главный праздник Бекхэм планирует провести в кругу только самых близких.

Дэвид отметит 50-летие с размахом. Ближе к своему дню рождения он устроит большой ужин для семьи и друзей, а потом проведёт весь день с Викторией, родителями и детьми. Она планирует что-то особенное для своего мужа, — поделился инсайдер.

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