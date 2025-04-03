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Раскрыты даты проведения Пикника Афиши в 2025 году

Атмосфера музыки и культуры: раскрыты даты проведения Пикника Афиши в 2025 году
Когда пройдёт Пикник Афиши-2025
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Как и в прошлый раз, событие пройдёт в двух городах. Пикник Афиши приглашает провести лето в атмосфере музыки и культуры. В Москве фестиваль состоится 21 июня в музее-заповеднике «Коломенское». А в Санкт-Петербурге — 9 августа на живописном Елагином острове.

Гостей Пикника ждут яркие выступления музыкантов, премьерные треки, нестандартные арт-инсталляции и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией. В 2025 году фестиваль обещает быть ещё громче и разнообразнее благодаря новому подходу к организации пространства и культурным мероприятиям. Интересно будет и взрослым, и детям.

Каждый найдет на фестивале то, что близко именно ему: живую музыку, образовательные лекции, дизайнерские маркеты, кулинарные мастер-классы и многие другие активности. Билеты по специальной цене early bird доступны на официальном сайте.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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